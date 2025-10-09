Вышла Left 4 Dead RTX NTD с трассировкой лучей

Команда энтузиастов Nostalgia Drive Team выпустила первую рабочую сборку модификации Left 4 Dead RTX NTD, добавляющей поддержку трассировки лучей в культовый кооперативный шутер Valve.

© Ferra.ru

Проект создан на базе платформы NVIDIA RTX Remix, которая недавно получила обновление с улучшенной системой освещения, дыма и огня.

Мод охватывает кампанию No Mercy и полностью перерабатывает визуальную часть игры: сцены вручную пересвечены, добавлены отражения, объемные тени и материалы с физически корректным рендерингом (PBR).

Здания, интерьеры и объекты получили 4K-текстуры и улучшенные нормали, что делает атмосферу ближе к современным играм.

© Wccftech

Создатели предупреждают, что проект пока находится в разработке: возможны тёмные или отсутствующие небо, сырой свет и падение производительности.

Мод весит 7,15 ГБ и доступен для скачивания на ModDB. Команда приглашает желающих помочь с материалами, освещением и тестированием.