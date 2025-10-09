Грядущий Intel Panther Lake будет на 50% мощнее предшественника

В сеть попали первые данные о платформе Intel Panther Lake и, судя по утечкам, новое поколение мобильных чипов покажет заметный рывок по производительности и энергоэффективности.

По данным Reuters, процессоры Panther Lake обеспечат на 30% меньшее энергопотребление и на 50% более высокую вычислительную мощность в задачах, требующих интенсивной обработки данных, по сравнению с текущим поколением Lunar Lake.

Эти чипы станут первым потребительским продуктом Intel, созданным по техпроцессу 18A — ключевому для восстановления лидерства компании в полупроводниковой отрасли.

Выход Panther Lake ожидается в начале 2026 года, и в Intel возлагают на него большие надежды в борьбе за долю рынка. Помимо роста производительности CPU и GPU, архитектура обещает улучшенное управление питанием и поддержку новых функций ИИ.

Более подробные технические детали представят на Intel Tech Tour уже сегодня.