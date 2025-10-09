Накануне крупная DDoS-атака парализовала Steam, PlayStation Network и EA

В ночь на 7 октября глобальные игровые сервисы Steam, PlayStation Network, EA и Riot Games столкнулись с масштабным сбоем, который затронул миллионы пользователей по всему миру.

Игроки сообщали о невозможности войти в аккаунты, открыть магазин Steam или подключиться к матчам в League of Legends и VALORANT.

По данным Downdetector, сбой начался около 8 вечера по восточному времени США и достиг пика с более чем 34 000 жалоб. Проблемы также зафиксированы у T-Mobile, GitLab, Google, Microsoft и других крупных компаний, что указывает на синхронную сетевую атаку.

Эксперты по кибербезопасности считают, что за инцидентом стоит ботнет Aisuru — одна из крупнейших сетей заражённых устройств.

По данным специалистов, он способен генерировать до 29,7 Тбит/с трафика, чего достаточно, чтобы временно обрушить крупнейшие онлайн-платформы мира.

Valve и Riot Games пока не сделали официальных заявлений.