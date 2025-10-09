Большинство американских геймеров оказались неплатежеспособными

Большинство геймеров в США крайне редко покупают новые игры. Об этом сообщает DTF со ссылкой на исследование Circana.

© Газета.Ru

Так, 18% игроков покупают одну игру раз в полгода, 12% — раз в год, а еще 33% совершают такие покупки еще реже. В совокупности это означает, что 63% аудитории ограничиваются максимум двумя играми ежегодно. При этом активные покупатели остаются в меньшинстве: 22% приобретают новую игру раз в три месяца, 10% — ежемесячно, а лишь 4% совершают более одной покупки в месяц.

Старший директор Circana Мэт Пискателла отметил, что именно эти 14% геймеров, приобретающих одну или несколько игр ежемесячно, формируют основу доходов индустрии. По его словам, основной драйвер рынка — гиперактивные энтузиасты, для которых цена не имеет значения. В то время как большинство игроков все чаще выбирают условно-бесплатные проекты, именно платежеспособное меньшинство поддерживает рынок премиальных игр.

Эксперт также объяснил рост цен на игры и распространение Deluxe-изданий. По его словам, ценовая политика все больше ориентирована на аудиторию, которой не важна стоимость игр. Это объясняет появление премиальных контроллеров, коллекционных изданий игр стоимостью от $149 и более дорогих версий консолей.

Ранее подорожание привело к массовому отказу от Game Pass и даже падению сайта Xbox.