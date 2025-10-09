RTX 5050 8 ГБ оказалась лишь на 11% быстрее старой RTX 3060 12 ГБ в играх

Автор YouTube-канала "НостальжиПК" продемонстрировал, как в Full HD ведут себя RTX 3060 и 5050.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал процессор Intel 12400F, матплату B760 DDR5, оперативную память 32 ГБ DDR5, SSD SATA KingSpec на 1 ТБ, кулер на 4 теплотрубки.

В CS 2 с пресетом Medium 5050 была немного впереди, а вот в Fortnite ситуация противоположная: чуть лучше выглядит 3060. Но если вы любите в целом Fortnite, то обеих видеокарт вам хватит за глаза.

Cronos запускался с высокими настройками графики и с DLSS "Качество". С 3060 средний FPS был в районе 60 к/с, а с 5050 - около 40 к/с. При включении генерации кадров и снижении пресета до среднего на 5050 производительность повысилась до 100+ к/с.

Игра Kingdom Come Deliverance 2 шла с максимальными настройками, DLSS. Средняя частота кадров составляла с 3060 - 97 к/с, с 5050 - 81 к/с.

В Stalker 2 на средних настройках и с DLSS 3060 выдавала около 60 к/с, 5050 с теми же параметрами и ещё генерацией кадров - 80 к/с.

Cyberpunk 2077 шёл с высоким пресетом и с генерацией кадров на 5050. Даже в перестрелках у 3060 средний FPS находился в районе 90 к/с, а у 5050 - около 120 к/с.

© НостальжиПК

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

Если вам сейчас нужна именно новая видеокарта, то лучше смотреть минимум RTX 5060 Ti. Но если вы сидите на 3060, то смысла переходить на 5050 нет никакого. Ну, разве что если у вас сильно ограниченный бюджет и вы собираете новый ПК.