Бесплатный эмулятор PS2 для Android оказался платным при скачивании с Play Store

На Android появился новый эмулятор PlayStation 2 — PSX2, основанный на популярном проекте PCSX2 и портированный с версии PCSX2_ARM64. Приложение доступно в Play Store за $ 5, но его исходный код можно скачать с GitHub, он открыт всем желающим.

Релиз вызвал критику в сообществе. Разработчики ARMSX2 обвинили PSX2 в том, что это низкокачественная переработка чужой работы, ещё и почти неработающая. В Reddit пользователи предупреждают не платить за версию из Play Store и советуют собирать эмулятор из исходного кода.

К счастью, разработки более стабильных портов PCSX2 для Android продолжаются, а если вы очень хотите попробовать PSX2, можно скачать исходный код и собрать его самим, либо подождать.