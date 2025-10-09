Азиатские игры становятся более популярными у российских геймеров

ВЦИОМ представил результаты нового опроса, посвящённого восприятию азиатских видеоигр в России. Исследование показало: большинство пользователей Рунета знакомы с продукцией азиатских разработчиков, однако часто не могут точно определить их происхождение.

Согласно данным опроса, 76% российских интернет-пользователей имеют опыт игры в видеоигры. 41% продолжают играть сейчас, а 35% играли ранее. Наиболее популярные устройства — персональные компьютеры и ноутбуки (77%), а также мобильные телефоны (61%).

Наибольшую узнаваемость получила китайская игровая индустрия: почти половина респондентов (48%) слышали об играх китайского производства, а 44% играли в них. Южнокорейские игры знакомы 33% участников опроса, при этом 23% имеют опыт игры.

При этом значительная часть аудитории ошибочно приписывает азиатские игры западным разработчикам. Это особенно заметно в случае китайских и корейских проектов.

Игры из таких стран, как Вьетнам, Индонезия и Египет, остаются практически неизвестными для российских пользователей: 61% респондентов признались, что не знакомы ни с одной из них.

Результаты исследования отражают растущее влияние азиатского геймдева на российский рынок и одновременно указывают на недостаточную информированность аудитории о происхождении популярных проектов.