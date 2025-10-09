Обозреватель компьютерных мониторов назвал лучшие модели на осень 2025 года

В одном из выпусков на YouTube-канале "Джун" эксперт рассказал, какие мониторы сейчас стоит рассматривать в зависимости от разрешения.

© Ferra.ru

24" FHD и QHD

Redmi G24i. Это IPS-дисплей с частотой обновления 180 Гц. Из минусов - очень простая ножка. Найти его можно всего за 9-10 тысяч рублей.

TCL 25G64. Он уже с miniLED-подсветкой, но тоже с частотой обновления 180 Гц. При этом стоит он довольно дорого. Лучше брать этот монитор хотя бы тысяч за 18.

Titan Army 24.5". Это тоже miniLED-монитор. Есть вариант на 240 Гц с 576 зонами затемнения и на 320 Гц с 1152 зонами. Обе модели, правда, продаются на Ozon только из-за рубежа.

27" 2560x1440

Выбор здесь максимально большой. Подходят такие модели хорошо и для работы, и для игр.

Redmi G27Q 2025. Матрица у него IPS, частота обновления 180 Гц. В целом это недорогой и предсказуемый монитор.

Redmi G27Q 240 Гц. Идеальный выбор в своей ценовой категории. Стоит примерно 17 тысяч рублей.

27" 2560x1440 miniLED

Redmi G Pro 27Q. Локально доступна сейчас только эта модель, и она немного спорная. По сути, это то же самое, что Redmi G27Q 240 Гц, но с miniLED. Спорность в том, что в HDR у этой модели есть проблемы: главный баг - в одном из режимов HDR яркость как бы "выстреливает" вспышкой.

Titan Army P275MR/P275MR+/P275MS/P275MS+. Его нужно заказывать из-за рубежа, но проблем с HDR у вас точно не будет.

TCL 27R73Q. Вариант с HVA-матрицей, 240 Гц, miniLED, 1152 зонами. Один из самых быстрых мониторов.

32" 2560x1440 miniLED

TCL 32G64. Самый интересный вариант в этой ценовой категории.

34" 3440x1440 ширики (Ultra-Wide)

Если вы ищете что-то именно для работы, то можете брать любой такой VA-монитор с Ozon.

Из игровых вариантов минимум, что стоит покупать, - это Redmi G34WQ. Он оснащён VA-матрицей, 180 Гц. Стоит около 20 тысяч рублей.

Получше - это Ardor Gaming Quasar AQ34H3 или AOC CU34G2XP. Но только если они будут стоить около 30 тысяч.

TCL 34R83Q. Главный его минус - даже за 35 тысяч рублей его можно найти редко.

© Джун

27" 4K 3840x2160

Redmi G27U. Вариант с IPS и 160/320 Гц. Но найти его сложно.

Innocn 2710U Plus. Это самый любопытный вариант для работы.

27" 4K 3840x2160 + miniLED

Titan Army P275MV-A/P275MV/P275MV Plus/P275MV Max. Его заказывать, скорее всего, придётся только с Ozon Global.

32" 4K 3840x2160 (+miniLED)

Titan Army P32A6V Pro/P326MV Max. Pro-версия стоит где-то около 45 тысяч. Правда, у неё довольно устаревший дизайн.

OLED-мониторы

Из самых доступных вариантов здесь - Carrera CLR279 (WORED) и Titan Army G27W8S (QD-OLED). Однако доставка у них из Китая.