В ГД заявили, что передача игровых аккаунтов по-прежнему не запрещена

Первый пакет антимошеннических законов, принятый ранее в этом году, не предполагает запрета на передачу игровых аккаунтов. Об этом 8 октября написал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин.

© кадр из игры

«Тем сервисам, с помощью которых геймеры «прокачивают» персонажей в онлайн-играх или получают доступ к опциям, официально недоступным на территории РФ, ничего не угрожает», — отметил он.

По словам Горелкина, представитель МВД в ходе обсуждения правоприменения норм первого пакета еще раз подчеркнул, что передача игровых аккаунтов остается совершенно законной. Вопросы со стороны правоохранителей могут возникнуть лишь в том случае, если аккаунт будет задействован в преступной деятельности.

Как писала «Парламентская газета», ранее Горелкин разъяснил, что норма, касающаяся информации о багах и уязвимостях, которая содержится во втором пакете антимошеннических законопроектов, направлена на запрет распространения вредоносного программного обеспечения, а не сведений о нем. В настоящее время второй пакет находится на стадии доработки перед внесением в Госдуму.