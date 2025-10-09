Для Vampire Survivors анонсирован сетевой кооперативный режим

Разработчик Vampire Survivors анонсировал крупное обновление для своей игры, которое выйдет с номером 1.14.

Одним из главных новшеств называется появление кооперативного режима по Сети.

Играть можно будет при подключении к интернету в партии из четырех человек. На данный момент совместное прохождение доступно только локально - на одном экране.

Выход апдейта запланирован до конца текущей осени.

Вампирский shoot'em up и roguelike были выпущены соло-разработчиком Лукой Галанте в 2022-м на ПК и стали для современной игровой индустрии феноменом, в дальнейшем получив порты на различные платформы и коллаборации с другими знаменитыми франшизами.