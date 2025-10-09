Вышел релизный трейлер игры Absolum
В преддверии выхода игра Absolum обзавелась релизным трейлером.
В ролике демонстрируются основные геймплейные механики.
Проект создается на стыке жанров roguelike и beat 'em up в сеттинге фэнтези.
Над игрой трудятся коллективы Dotemu, Guard Crush Games и Supamonks. Ранее они успели отметиться успешными Streets of Rage 4, Ninja Gaiden: Ragebound и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Для команды Absolum стала первой работой не по чужой франшизе.
Заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.
В записи саундтрека принял участие композитор Мик Гордон, наиболее известный широкой аудитории по музыкальному оформлению Doom 2016 года, а также позже приложивший руку к Atomic Heart.
Выход состоится уже завтра - 9 октября.