Вышел релизный трейлер игры Absolum

В преддверии выхода игра Absolum обзавелась релизным трейлером.

В ролике демонстрируются основные геймплейные механики.

Проект создается на стыке жанров roguelike и beat 'em up в сеттинге фэнтези.

Над игрой трудятся коллективы Dotemu, Guard Crush Games и Supamonks. Ранее они успели отметиться успешными Streets of Rage 4, Ninja Gaiden: Ragebound и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Для команды Absolum стала первой работой не по чужой франшизе.

Заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.

В записи саундтрека принял участие композитор Мик Гордон, наиболее известный широкой аудитории по музыкальному оформлению Doom 2016 года, а также позже приложивший руку к Atomic Heart.

Выход состоится уже завтра - 9 октября.