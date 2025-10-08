Женщины составляют почти половину от общего числа геймеров в мире

Ассоциация разработчиков развлекательного программного обеспечения (ESA) опубликовала отчёт, согласно которому 48% от общего числа геймеров в мире — женщины.

© соцсети

Важно отметить, что опрос проводили среди жителей 21 страны в Азии, Африке, Европе, а также Северной и Южной Америке. Участвовали в нём больше 24 тысяч человек в возрасте старше 16 лет.

По данным аналитиков, в 10 странах женщин-геймеров даже больше, чем мужчин, а в Бразилии и среди жителей Южной Африки соотношение составило 50 на 50. Большинство женщин предпочитают играть на мобильных устройствах, но разрыв с мужчинами в этом показателе не очень большой. Кроме того, доля мобильных геймеров среди опрошенных в целом больше, чем тех, кто использует PC или консоли.

Чаще всего респонденты заявляли, что играют, чтобы снять стресс, активизировать мозговую деятельность или просто отвлечься от повседневных проблем.