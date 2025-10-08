Expedition 33 и Stray попали на распродажу PlayStation «Выбор игрока»

Expedition 33 и Indiana Jones and the Great Circle попали на распродажу PlayStation «Выбор игрока»
В PlayStation Store началась распродажа «Выбор игрока», которая продлится до 22 октября.
Магазин в России не работает, но на мировом рынке можно найти десятки интересных предложений по сниженной цене. В список на распродаже попали
- Clair Obscur: Expedition 33 — 32,63 $ (-10%);
- Mortal Kombat 1 — 16.49 $ (-67%);
- Stray — 17.99 $ (-40%);
- Hogwarts Legacy — 13.99 $ (-80%);
- UFC 5 — 17.49 $ (-75%);
- The Quarry — 9.79 $ (-86%);
- Senua’s Saga: Hellblade II — 37.49 $ (-25%);
- Indiana Jones and the Great Circle — 42,55 $ (-20%);
- The Alters — 21,46 $ (-20%);
- RoboCop: Rogue City - Unfinished Business — 18,36 $ (-20%);
- Warhammer 40,000: Darktide — 11,02 $ (-40%);
- Farming Simulator 25 — 34,81 $ (-20%);
- Star Wars Jedi: Survivor — 11,61 $ (-80%);
- Sid Meier’s Civilization VII — 50,78 $ (-30%).
Также на распродаже можно купить со скидкой игры серии Call of Duty, франшизы Dead Island, Assassinʼs Creed и многое другое. Полный список можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что в ближайшее время игроков ждут несколько крупных распродаж в Steam. В том числе Хэллоуинская распродажа, Фестиваль животных и прочие.