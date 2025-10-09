В стартап-студии ОГУ разработали VR-тренажер

Команда стартап-студии Оренбургского государственного университета вместе со студентами-разработчиками тестирует VR-технологию создания сюжетов дополненной реальности для парков аттракционов. Стартап запущен при поддержке Платформы университетского технологического предпринимательства.

С помощью VR-очков можно погрузиться в альтернативный мир и оказаться, например, у подножья Великой Китайской стены, вдоль которой прорисована настоящая горка из парка. Движение в очках на горке синхронизировано: при остановке на аттракционе внутри спроектированного «мира» вокруг все тоже перестает двигаться. Помогает в создании такой вселенной проектирование VR-аттракционов на кроссплатформенном движке разработки компьютерных игр Unity. Для уменьшения затрат на моделирования новых аттракционов ребята также создали отдельное приложение для редактора траекторий горок. 3D-модели для VR разрабатываются в универсальной программе моделирования Blender.

«Сложность подобного проектирования горок в VR заключается в точности моделирования траектории аттракциона», — отметила менеджер проекта Евгения Музыченко.

Поэтому для максимально точной передачи реальности команда стартапа проводит записи и замеры горок, а также изучает технические документации парков.

Первой тестовой концепцией проекта стала горка «Китайская Стена» в оренбургском семейном парке отдыха «Парк Тополя». «Прокат на горке в VR-очках — это совершенно новый опыт: мир вокруг преобразуется и погружает пользователя в другую вселенную, меняя окружение под загруженный сценарий», — рассказала Евгения Музыченко. Уже несколько десятков пользователей опробовали новую технологию и поделились положительными эмоциями, отметив, что очки сделали прокат на горке более экстремальным и захватывающим.

Идея создать собственный VR-тренажер для индустрии развлечений родилась из запроса предпринимателей: технология проектирования VR-аттракционов активно растет и пользуется популярностью в Европе, а в России развита очень слабо.

Закупка технологий напрямую из Европы недоступна и требует больших затрат, поэтому разработка отечественного аналога не только откроет новую отрасль в российской сфере развлечений, но и сократит расходы на приобретение оборудования и его обслуживания, уверена Евгения Музыченко.

По предварительным расчетам лицензия на программу для парков аттракционов будет стоить примерно 200 тысяч руб. Закупив такую технологию, парки смогут продавать билеты на VR-аттракционы отдельно, что позволит увеличить годовую выручку на 5 млн. руб.

Сейчас проект полностью финансируется стартап-студией ОГУ в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства. Руководители проекта уже договорились о сотрудничестве с крытыми парками Москвы (в том числе с московским парком аттракционов «Остров мечты»), а в будущем планируют внедрять технологию в парках других городов России.

Платформа университетского технологического предпринимательства запущена Минобрнауки РФ в 2022 году с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Входит в федеральный проект «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».