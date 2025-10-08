Что означает слово NPC и когда его уместно использовать

В речи молодежи можно часто услышать термины из игрового сленга. Один из таких — NPC. Что он означает и когда его уместно использовать, рассказывает «Вечерняя Москва».

Что означает слово NPC

Аббревиатура NPC расшифровывается как non-player character, что переводится на русский как «неигровой персонаж». Этот термин изначально появился в сфере компьютерных игр — так называют персонажей, которыми не управляет игрок. В играх они зачастую повторяют одни и те же фразы и находятся в одном и том же месте. С ними можно взаимодействовать, однако в отличие от игрового персонажа все их действия четко запрограммированы.

По аналогии с этим понятие NPC стали использовать и в отношении реальных людей. Так называют «серого» человека без особых увлечений и целей, у которого нет своего мнения, а его поведение предсказуемо и как будто кем-то запрограммировано.

Когда уместно использовать

Считается, что такой человек не умеет мыслить критически и слепо следует трендам. Его речь наполнена шаблонными фразами, а индивидуальность никак не проявляется.

Это слово следует использовать с осторожностью, так как для кого-то оно может быть оскорбительным.

Примеры употребления

«Он как NPC — повторяет чужие мысли, но считает их своими».«Не будь как NPC, найди себе какое-нибудь хобби».«Она сидит у подъезда и спрашивает у прохожих одно и то же. Мне кажется это NPC».