Штат Кентукки подал в суд на Roblox

Офис генерального прокурора штата Кентукки Рассела Коулмана подал в суд на компанию Roblox, обвиняя игровую платформу в неспособности защитить детей от хищников и в допуске распространения неприемлемого контента, включая симулятор убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).

Согласно иску, поданному в понедельник, платформа, насчитывающая 111 млн активных пользователей ежемесячно, не имеет адекватных защитных механизмов, создавая «игровую площадку» для педофилов, которые могут находить потенциальных жертв.

Прокуроры утверждают, что слабые протоколы верификации возраста позволяют хищникам выдавать себя за детей в этой массовой многопользовательской игре и системе создания игр для заманивания жертв.

Истцы также заявляют, что свободный характер платформы, которой пользуются две трети американских детей в возрасте от 9 до 12 лет, способствовал распространению среди несовершеннолетних откровенного, жестокого и сексуального материала.

В качестве недавнего примера в иске детализировано появление симуляторов «убийства Чарли Кирка» после недавней смерти соучредителя Turning Point USA. Утверждается, что эти симуляции позволяли детям в возрасте до пяти лет просматривать анимированные кровавые сцены.

Генпрокурор настаивает, что Roblox спроектирована таким образом, что хищники могут легко получать доступ к детям и использовать платформу для груминга и заманивания их из виртуального общения в реальные встречи, что приводит к преследованию, похищениям, торговле людьми и сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Иск Кентукки последовал за аналогичными судебными разбирательствами, поданными в Луизиане и Айове, где также фигурировали случаи эксплуатации детей хищниками, найденными на платформе. Другой иск был подан матерью из Северной Каролины, которая утверждала, что хищник использовал виртуальную валюту Robux в обмен на откровенные изображения ее дочери.

Roblox ранее отвергла обвинения, заявив о наличии строгих мер безопасности, включая передовые модели ИИ и команду модераторов, работающую круглосуточно. Компания отметила, что постоянно внедряет новые меры безопасности, включая оценку возраста по чертам лица. Кроме того, сообщается, что пользователи младше 13 лет имеют ограничения на прямое личное общение, если только родительские настройки не были изменены.

