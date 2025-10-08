Глава NVIDIA заявил, что китайские производители ИИ-чипов почти догнали США

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что китайские производители ИИ-чипов почти догнали США — «их отставание измеряется всего несколькими наносекундами».

По словам Хуанга, Китай стремительно сокращает технологический разрыв, несмотря на американские санкции, ограничивающие доступ к передовому оборудованию для литографии ниже 5 нм.

Главным локомотивом рынка стала HUAWEI с процессором Ascend 910B, который уже занял лидерство среди ИИ-акселераторов в Китае. После запрета на поставки NVIDIA в страну, американские регуляторы допустили к продаже урезанные чипы H20, чтобы частично вернуть рынок.

Хуанг предупредил, что попытки «сдержать» Китай могут обернуться экономическим ударом для США. Сейчас 20–25 % выручки дата-центров NVIDIA приходится на китайский рынок.

По мнению эксперта, несмотря на санкции, сочетание господдержки, сильных разработчиков и гигантов вроде Baidu, Tencent и Alibaba позволяет Китаю стремительно догонять США в области искусственного интеллекта.