Radeon RX 9070 XT признана лучшей видеокартой для игр

Редакция Tom’s Hardware назвала Radeon RX 9070 XT лучшей игровой видеокартой октября 2025 года. По мнению экспертов, адаптер сочетает топовую производительность, улучшенную работу с трассировкой лучей и ИИ, а также привлекательную цену.

Благодаря архитектуре RDNA 4 и 16 ГБ видеопамяти RX 9070 XT обеспечивает стабильный fps даже в самых требовательных ААА-проектах. Технология FSR 4 позволяет увеличить частоту кадров без заметной потери качества.

В среднем ценовом сегменте отметили Radeon RX 9070, сравнимую по мощности с RTX 5070, но с большим объемом VRAM. Среди карт NVIDIA лучшей признана GeForce RTX 5070 Ti — она поддерживает DLSS 4, MFG и оснащена быстрой памятью GDDR7.

Для 1080p и 1440p идеальной покупкой названа Radeon RX 9060 XT, а в категории до $300 лидирует GeForce RTX 5060. В абсолютном топе без конкурентов осталась GeForce RTX 5090.