MSI представила RTX 5070 Ti с разъемом питания, скрытым внутри корпуса

Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X PZ, которая получила уникальное решение — разъем питания, спрятанный внутри корпуса.

Технология под названием Zero-Trace Power Path позволяет полностью скрыть кабели, делая сборку максимально аккуратной и эстетичной.

Для удобства установки на бэкплейте предусмотрена съемная магнитная панель, обеспечивающая быстрый доступ к разъему. Таким образом MSI решила одну из главных проблем пользователей, заботящихся о чистом внешнем виде своих ПК.

По характеристикам новинка идентична стандартной RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X. Габариты — 303 × 121 × 49 мм, система охлаждения — три вентилятора TORX 5.0. Частоты составляют 2467 МГц в обычном режиме и 2497 МГц в разгоне через MSI Center.

Стоимость и дата выхода RTX 5070 Ti VENTUS 3X PZ пока не раскрыты.