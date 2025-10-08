Asus показала разбор самой дорогой видеокарты в мире

Тони Ю из Asus China показал процесс разбора уникальной видеокарты ROG Astral RTX 5090 Real Gold Edition, изготовленной из 5 килограммов чистого золота.

© Ferra.ru

Карта была представлена на Bilibili World 2025 в Шанхае и оценивается примерно в $500 000.

Проект начался как шуточный заказ, но в итоге превратился в один из самых амбициозных моддинговых проектов. Все элементы — кожух, задняя панель и рамка — были вручную отлиты, отполированы и собраны.

Итоговый вес устройства составил 7,56 кг, из которых около 5 кг приходится на золото.

© VideoCardz.com

До аукциона карту выкупил частный коллекционер, а часть выручки будет направлена на благотворительность в поддержку образования в сельских районах Китая.

Ранее Asus уже выпускала «золотую» версию RTX 5090 Dhahab Edition, но та содержала лишь 6,5 граммов золота и стоила около $700.