Xbox Game Pass подорожает не для всех

Повышение стоимости Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass затронет не всех пользователей.

В ряде стран Европы, включая Германию и Австрию, Microsoft разослала письма, где уточнила: новые тарифы будут действовать только для новых подписчиков, а пользователи с активным автопродлением сохранят прежнюю цену.

Если же подписку отменить и оформить заново, начнёт действовать новый тариф. По сообщениям пользователей, решение связано с законами ЕС о защите потребителей, запрещающими менять условия без предварительного уведомления.

Microsoft пока не раскрыла полный список стран, где сохранится старая цена, что вызвало путаницу. В других регионах — США, Великобритании, Канаде и Австралии — повышение вступит в силу в ноябре.

Письма рассылаются с официального адреса xbox@e.xbox.com, но пользователям советуют проявлять осторожность и не переходить по подозрительным ссылкам.