Activision сделает бесплатной Call of Duty: Black Ops 6 на одну неделю

Компания Activision объявила о запуске бесплатного пробного периода для шутера Call of Duty: Black Ops 6. В течение недели пользователи смогут без ограничений опробовать все режимы игры, включая мультиплеер, «Зомби» и полноценную сюжетную кампанию.

Старт акции совпадает с выходом нового сезонного контента: 9 октября в Black Ops 6 и Warzone начнется шестой сезон, в котором появятся новые карты, оружие и режимы, а также тематическое событие The Haunting, приуроченное к Хэллоуину.

Бесплатный доступ продлится неделю: с 9 по 16 октября. Примечательно, что пробный доступ начнется за день до выхода конкурирующего проекта — Battlefield 6. Не исключено, что такой шаг направлен на усиление конкурентной позиции Call of Duty на рынке шутеров.

Бесплатные периоды в Call of Duty применяются регулярно перед выходом крупных обновлений. Следующая часть франшизы — Black Ops 7 — выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 14 ноября 2025 года.

