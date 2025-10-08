Старые флагманские видеокарты RTX 3080/3080 Ti и RX 6800 XT/6900 XT сравнили в играх

На YouTube-канале GPU Tester продемонстрировали, как в 1440р показывают себя RTX 3080, RTX 3080 Ti, RX 6800 XT, RX 6900 XT в 2025 году.

Тестовый стенд состоял из матплаты ASUS ROG STRIX X670E-F, оперативной памяти G.SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30, процессора AMD RYZEN 7 7700X, системы охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO, накопителя WD BLACK SN850X, блока питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0, корпуса Lian Li Lancool III RGB.

Игра Marvel's Spider-Man 2 запускалась с RT, графикой Very High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 65 к/с (3080), 71 к/с (3080 Ti), 61 к/с (6800 ХТ), 66 к/с (6900 XT).

Indiana Jones and the Great Circle шла на настройках графики High с RT. В среднем удалось здесь получить 91 к/с (3080), 96 к/с (3080 Ti), 75 к/с (6800 ХТ) и 85 к/с (6900 ХТ).

Hogwarts Legacy тестировалась с высоким пресетом и RT. Средняя частота кадров в этой игре составляла 99 к/с (3080), 101 к/с (3080 Ti), 87 к/с (6800 ХТ) и 93 к/с (6900 ХТ).

Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом, RT. В среднем здесь RTX 3080 выдавала 154 к/с, 3080 Ti - 174 к/с, 6800 ХТ - 181 к/с, 6900 ХТ - 202 к/с.

В игре Red Dead Redemption 2 на ультра-настройках и с RT средняя производительность составляла 90 к/с (3080), 100 к/с (3080 Ti), 94 к/с (6800 ХТ), 102 к/с (6900 ХТ).

Assassin's Creed Valhalla тестировалась с графикой Ultra, RT. Средний FPS здесь равнялся 110 к/с (3080), 121 к/с (3080 Ti), 119 к/с (6800 ХТ), 130 к/с (6900 ХТ).

Counter Strike 2 шла с пресетом Very High, RT. В среднем удалось получить в этой игре 306 к/с (3080), 349 к/с (3080 Ti), 351 к/с (6800 ХТ), 376 к/с (6900 ХТ).

Со всеми замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

Самой быстрой видеокартой в играх оказалась RX 6900 ХТ, а самой медленной - RTX 3080. При этом разница между ними составила в среднем 11% (113 к/с у 3080 и 125 к/с у 6900 ХТ). 3080 Ti обходила 3080 на 10% в среднем (124 к/с и 113 к/с соответственно), а 6900 ХТ - 6800 ХТ на 8% (125 к/с и 116 к/с соответственно).