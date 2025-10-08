Как очистить кэш на PlayStation 5

В почти любом современном гаджете есть временные файлы. Со временем они накапливаются и система начинает работать медленнее, а иногда и виснуть. Вот как можно от этого избавиться на PlayStation.

Для удаления временных файлов вам нужно зайти в приставку в безопасном режиме. Он напоминает аналогичный режим на ПК. Удерживайте кнопку PlayStation на контроллере, а в появившемся меню выберите «Питание» и «Выключить». Также вы можете вместо этого подержать кнопку питания на консоли примерно 3 секунды. Дождитесь полного выключения гаджета. Снова нажмите кнопку питания на корпусе и держите, пока не появится звуковой сигнал (примерно спустя 7 секунд). Далее подключите контроллер через кабель и нажмите на нём кнопку PlayStation.

Найдите на экране пункт «Очистить временные файлы и перестроить базу данных». После этого выберите «Очистить временные файлы системного программного обеспечения». Если приставка во время очистки будет перезагружаться, то это нормально. Дождитесь окончания процедуры.

Если вы хотите на всякий случай перестраховаться и сохранить данные и игры, то можно это сделать следующим образом.

Подключите накопитель к PS5, зайдите в «Настройки» и затем в раздел «Система». Откройте «Системное ПО», после этого - «Резервное копирование и восстановление» и найдите там «Создать резервную копию PS5». Выберите, что именно хотите сохранить. Нажмите на «Далее» и «Создать копию». Приставка перезагрузится и процесс начнётся. По окончании на дисплее должно появиться сообщение «Резервное копирование завершено».