Battlefield 6 начнут продавать в России одновременно со всем миром

Компания М.Видео объявила, что физические копии Battlefield 6 поступят в продажу в России 10 октября, одновременно с мировым запуском. Версия для PlayStation 5 будет стоить 7 999 рублей.

По словам Сергея Мезина, руководителя направления «Развития игр и игрового сообщества» в М.Видео, франшиза Battlefield традиционно пользуется большой популярностью у российских геймеров — сеть уже реализовала более 200 000 копий игр серии.

Battlefield 6 переносит игроков в 2027 год, где идет борьба за контроль над планетой между государствами и частной военной корпорацией Pax Armata. Игра создана на обновленном движке Frostbite, поддерживающем 4K HDR и до 120 fps.

В мультиплеере сражаются до 128 игроков, а возвращение режима Portal позволит создавать собственные карты и сценарии. Первый сезон стартует 28 октября и принесет новые карты, оружие и события.