Battlefield 6 возглавила недельный чарт продаж Steam ещё до релиза
Предзаказы шутера Battlefield 6 вывели игру на первое место в чарте продаж Steam ещё до выхода. Уже сейчас проект обогнал по числу продаж EA Sports FC 26 и другие хиты.
Второе место за период с 30 сентября по 7 октября заняла новая RPG-игра Digimon Story Time Stranger. Тройку замкнул футбольный симулятор, в топ-10 также вошли предзаказы Call of Duty: Black Ops 7 и только что вышедшая Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.
Чарт продаж Steam с 30 сентября по 7 октября:
- Battlefield 6
- Digimon Story Time Stranger
- EA Sports FC 26
- Megabonk
- Cyberpunk 2077
- Call of Duty: Black Ops 7
- Sons of the Forest
- Baldur's Gate 3
- Red Dead Redemption 2
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.