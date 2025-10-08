Battlefield 6 возглавила недельный чарт продаж Steam ещё до релиза

Чемпионат.com

Предзаказы шутера Battlefield 6 вывели игру на первое место в чарте продаж Steam ещё до выхода. Уже сейчас проект обогнал по числу продаж EA Sports FC 26 и другие хиты.

Второе место за период с 30 сентября по 7 октября заняла новая RPG-игра Digimon Story Time Stranger. Тройку замкнул футбольный симулятор, в топ-10 также вошли предзаказы Call of Duty: Black Ops 7 и только что вышедшая Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

Чарт продаж Steam с 30 сентября по 7 октября:

  • Battlefield 6
  • Digimon Story Time Stranger
  • EA Sports FC 26
  • Megabonk
  • Cyberpunk 2077
  • Call of Duty: Black Ops 7
  • Sons of the Forest
  • Baldur's Gate 3
  • Red Dead Redemption 2
  • Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.