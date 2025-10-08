Илон Маск пообещал выпустить «отличную игру», созданную ИИ

Компания xAI, основанная Илоном Маском, нацелена на выпуск высококачественной видеоигры, полностью разработанной с помощью искусственного интеллекта (ИИ), к концу 2026 года. Это амбициозное заявление миллиардер сделал в своем профиле X (Twitter).

© Газета.Ru

Инициатива была спровоцирована демонстрацией одного из пользователей социальной сети X. Пользователь разместил видеоролик в военной стилистике, сгенерированный нейросетью Grok Imagine, сопроводив его предположением о будущем динамическом создании видеоигр при помощи Grok. В ответ на это Маск подтвердил планы своей компании по выпуску такого продукта.

«Игровая студия xAI выпустит отличную игру, созданную с помощью искусственного интеллекта, до конца следующего года», – заявил миллиардер.

Спустя непродолжительное время, предприниматель расширил свои прогнозы, распространив их и на киноиндустрию. Он выразил уверенность, что Grok сможет создать как минимум приемлемый к просмотру фильм до конца 2026 года, а по-настоящему качественные кинематографические работы ожидаются уже в 2027 году.

О создании внутренней студии, сфокусированной на разработке игр с использованием ИИ, Маск, как напоминает DTF, объявил еще в феврале во время прямого эфира xAI. Тогда он активно призывал специалистов в области разработки присоединиться к команде. В ноябре 2024 года миллиардер озвучивал свою долгосрочную цель — «сделать игры снова великими».

