Автор Split Fiction Юсеф Фарес назвал своего претендента на «Игру года»

Известный разработчик Юсеф Фарес считает лучшей игрой 2025 года Clair Obscur: Expedition 33. Автор таких хитов, как It Takes Two и Split Fiction, отметил, что будет удивлён, если на The Game Awards победит какой-то другой проект.

Думаю, именно эта игра произвела наибольшее впечатление и внесла больше всего инноваций в этом году. Я буду удивлён, если Expedition 33 не выиграет — я на самом деле считаю, что её создатели заслужили награду.

Фарес также отметил гемйдиректора Expedition 33 Гийома Броша.