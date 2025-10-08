Анонсирована игра Blackwood в стиле "Джона Уика"

Состоялся анонс экшен-игры Blackwood в стилистике голливудской кинофраншизы "Джон Уик".

© Российская Газета

Аудитории представлен дебютный трейлер с кадрами катсцен и геймплея.

Местом действия выбран Нью-Йорк 2012 года. Под управление геймерам будет предоставлен протагонист, который днем управляет точкой по продаже DVD-дисков, а ночью берется за контракты по устранению целей.

Авторы обещают много рукопашного боя с брутальными добиваниями и кинематографичные перестрелки с отзывчивым ганплеем.

Разработкой занимается независимая бангладешская студия AttritoM7 Productions. Ранее в 2024 году команда отметилась тактическим командным онлайн-шутером от первого лица Zero Hour. Его пользовательский рейтинг в Steam на момент написания данной заметки составляет 78% на основе более 32 тыс. отзывов.

Релиз Blackwood запланирован на лето следующего года.