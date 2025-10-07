Windows 11 запретили устанавливать без интернета

Корпорация Microsoft запретила устанавливать Windows 11 без создания полноценной учетной записи. Об этом говорится в блоге Windows.

В записи от 6 октября отмечается, что в будущем обновлении будет исправлена ошибка, из-за которой можно было установить операционную систему (ОС) с локальной учетной записью. В ближайшее время при установке Windows 11 пользователю придется войти в свою учетную запись Microsoft или создать новую. «Мы удаляем известные механизмы создания локальной учетной записи в процессе установки Windows», — подчеркнули в компании.

Журналисты издания Windows Latest объяснили, что многие пользователи не любят создавать аккаунты Microsoft. Они остаются с локальной учетной записью по многим причинам — так, кто-то не хочет, чтобы разработчик Windows собирал о них слишком много данных, а кто-то не имеет возможности подключиться к интернету. Журналисты попробовали установить новую бета-версию Windows 11 Pro и Home без интернета и учетной записи, но у них ничего не получилось.

В Microsoft подчеркнули, что процесс настройки новой ОС без учетной записи является незавершенным. В компании заметили, что в этом случае потребитель пропускает несколько важных настроек.

Ранее в Microsoft рассказали о функциях Windows, которые могут замедлить операционную систему. К ним отнесли функцию резервного копирования OneDrive и визуальные эффекты.