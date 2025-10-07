К Assassin's Creed Mirage выйдет бесплатное дополнение про Саудовскую Аравию

Ubisoft вспомнила про свою предыдущую часть Assassin's Creed с подзаголовком Mirage и анонсировала для нее сюжетное DLC под названием Valley of Memory.

© Российская Газета

Его события развернутся в новом пустынном регионе, вдохновленном исторической долиной Аль-Ула в Саудовской Аравии.

Заявленная длительность прохождения - до шести часов.

Аудитории расскажут, как главный герой Басим отправится на поиски своего давно потерянного отца.

Среди свежего контента будет доступна отдельная карта с дополнительными целями, побочными заданиями и контрактами.

Также обещаны улучшения механик паркура и других методов передвижения.

Релиз запланирован на 18 ноября на ПК, двух поколениях консолей Sony и Microsoft, а также устройствах Apple.