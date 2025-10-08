ASUS выпустила ноутбук ProArt 16 с видеокартами RTX 5080 и 5090

Спустя почти две недели после анонса новой версии ProArt P16, предназначенной для профессионалов, работающих с контентом, компания ASUS начала поставки обновлённых моделей в Италию.

© ASUS

Ещё весной производитель представил эту серию, оснащённую видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 и процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 370. Теперь доступен широкий выбор графических адаптеров – от GeForce RTX 5070 Ti до более мощных GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090.

Особенности

ASUS ProArt 16 оснащён 16-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3840×2400 пикселей, поддержкой HDR и полным охватом цветового пространства DCI-P3. Качество цветопередачи подтверждено сертификацией Pantone.

В основе вычислительной мощности ноутбука лежит процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370. Оперативная память LPDDR5X может иметь объём 32 или 64 ГБ, а ёмкость накопителя достигает 4 ТБ в зависимости от комплектации. Среди прочих особенностей модели стоит отметить соответствие военному стандарту MIL-STD 810H и наличие фирменного контроллера ASUS DialPad.

Цена

Новые версии ASUS ProArt 16 уже поступили в продажу в Европе по следующим ценам: