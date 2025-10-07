Анонсирован технический тест Marathon

Компания Bungie объявила, что в их грядущей многопользовательской игре Marathon состоится технический тест.

Он пройдет с 22 по 28 октября на ПК в Steam и актуальных консолях Sony и Microsoft.

Старт сбора заявок для участия назначен на 13 октября.

Аудитории обещают три карты, пять персонажей и переработанный темп сражений.

Marathon была анонсирована на PlayStation Showcase пару лет назад. В апреле текущего года стартовала активная фаза ее промо-кампании, которая закончилась чередой скандалов с обвинением в плагиате, общим негативным фоном и отрицательным приемом аудитории и прессы, после чего Sony объявила о переносе релиза экстракшен-шутера на неопределенный срок.

Сама франшиза Marathon достаточно "возрастная" - первая игра вышла в 1994 году и была своеобразным аналогом Doom для систем Apple Macintosh.