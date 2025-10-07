Nintendo потребовала через суд от геймера 4,5 млн за популяризацию пиратства

Японская компания Nintendo подала иск против Джеймса Уильямса (Archbox), обвиняя его в организации распространения нелицензионного контента и содействии взлому консолей Switch. Иск подан в начале октября в суд США, сумма требований составляет $4,5 млн, сообщает Tom's Hardware.

По данным Nintendo, Уильямс администрировал сообщество на Reddit, посвященное пиратским материалам для Switch. Он направлял пользователей на сторонние сайты с нелегальными играми, оказывал техническую поддержку по модификации консолей и принимал пожертвования в виде подарочных карт Nintendo eShop. Кроме того, в иске утверждается, что ответчик создавал и продвигал ресурсы с пиратскими библиотеками игр для Switch.

Компания заявляет, что в марте 2024 года направляла Уильямсу предупреждение о прекращении деятельности, однако договориться в досудебном порядке не удалось. Изначально он демонстрировал готовность к диалогу, но позднее стал отрицать свою причастность и удалил материалы, подтверждающие обвинения.

Nintendo подчеркивает, что сумма иска носит ориентировочный характер, поскольку реальный ущерб значительно превышает заявленный. В обоснование требований компания ссылается на аналогичные судебные дела, включая процесс Bungie против разработчиков читов, завершившийся компенсацией в $4,3 млн.

Отдельно отмечается, что Nintendo могла потребовать дополнительные выплаты по DMCA, которые составили бы миллионы долларов, однако отказалась от этого шага.

