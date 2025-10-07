Вышел кинематографичный трейлер 2XKO по League of Legends

Файтинг 2XKO стартовал на ПК в формате раннего доступа.

© Российская Газета

К выпуску авторы Riot Games представили кинематографичный музыкальный трейлер.

Проект разрабатывается по вселенной League of Legends, персонажи которой могут быть известны широкой аудитории по нашумевшему анимационному сериалу "Аркейн".

Игра распространяется по условно-бесплатной модели.

Сроки полноценного релиза не обозначены, но разработчики уже сообщили о планах в дальнейшем портировать свою работу на актуальные консоли Sony и Microsoft.