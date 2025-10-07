В РФ столкнулись с масштабным сбоем Steam и других игровых сервисов

Жители ряда регионов России массово жалуются на сбой в работе платформы Steam, убедился корреспондент «Газеты.Ru». Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга «Сбой.рф» и Downdetector.su.

Наибольшее число жалоб на работу Steam, по данным «Сбой.рф», поступает из Москвы (19%), Свердловской области (9%), Санкт-Петербурга (7%), Новосибирской области (6%) и Красноярского края (6%).

В общей сложности на двух сервисах зарегистрировано за сутки уже более 5 тыс. жалоб от российских пользователей. В комментариях пользователи отмечают, что не работает магазин Steam, загрузка уже купленных игр, инвентарь и другие элементы сервиса.

По информации PlayGround, утром 7 октября сбои затронули сразу несколько крупнейших онлайн-платформ, включая Steam, Riot Games и Epic Games Store. Как уточняет платформа TCPShield, на инфраструктуру сервисов обрушилась серия DDoS-атак, в том числе TCP Carpet Bomb. Аналогичные перебои наблюдались у EA, Call of Duty, Marvel Rivals и Hulu.

Инсайдер vxdb в X (ранее Twitter) сообщил, что за атакой может стоять AISURU. Несмотря на кратковременный характер сбоев, остаточная нагрузка на сети сохраняется, а TCPShield продолжает отражать атаки.

Сообщения о временной недоступности поступают также из Европы и Азии: затронуты PlayStation Network, AWS и Cloudflare. Работа Steam и большинства сервисов постепенно восстанавливается, однако компания Valve пока не дала официальных комментариев.

