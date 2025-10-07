Мощный и тяжелый игровой ноутбук Alienware 18 AREA-51 протестировали в играх

Автор канала eTeknix протестировал флагманский ноутбук Alienware 18 AREA-51 (2025), который стал самым мощным и одновременно самым тяжелым устройством в истории бренда.

© Ferra.ru

Вес новинки достигает 4,1 кг без блока питания и 5,2 кг с ним, что делает её скорее переносным настольным ПК, чем ноутбуком.

Корпус выполнен из анодированного алюминия с прочными петлями и фирменной RGB-подсветкой. Внутри — топовая конфигурация: Intel Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5090 и 32 ГБ DDR5-памяти.

18-дюймовый экран с частотой до 300 Гц и яркостью 500 нит обеспечивает отличное качество изображения.

© YouTube

В тестах прирост производительности по сравнению с прошлым поколением достиг 39%, а система охлаждения справляется даже под нагрузкой. Минусы — шум вентиляторов, всего около двух часов автономной работы и медленный запуск фирменного ПО.

Итог ожидаем — Alienware 18 AREA-51 (2025) это максимум мощности в портативном форм-факторе, созданный для энтузиастов, готовых жертвовать мобильностью ради абсолютной производительности.