Компания MaxSun представила уникальную видеокарту Arc Pro B60 Dual Liquid Edition — однослотовую модель с двумя графическими процессорами и системой жидкостного охлаждения.

Это редкость для современного рынка: AMD и NVIDIA давно отказались от выпуска карт с двумя GPU, однако Intel решила вернуть этот формат в актуальном виде.

Каждый из двух графических чипов Arc Pro B60 оснащен 24 ГБ видеопамяти, а сама карта использует интерфейс PCIe 5.0×16, делящийся между GPU по схеме ×8 + ×8.

В одном ПК можно установить до четырех таких карт, что дает суммарно восемь GPU и 192 ГБ видеопамяти — решение уровня рабочих станций и серверов для задач ИИ и рендеринга.

По словам производителя, Arc Pro B60 Dual Liquid Edition отличается высокой энергоэффективностью и сниженным уровнем шума.

Видеокарта рассчитана на использование с материнскими платами Intel W790 и будет доступна в составе готовых систем серии Abee. Дата релиза и цена пока не объявлены.