У MSI вновь загорелся «противопожарный» адаптер питания для видеокарт

Журналисты Uniko’s Hardware сообщили о новом случае оплавления желтого адаптера питания MSI 12V-2×6, который компания позиционировала как «противопожарный».

Эти адаптеры начали поставляться с видеокартами и блоками питания MSI в начале 2025 года и должны были предотвращать возгорания, возникавшие при неполном подключении кабеля питания.

Однако, как выяснилось, новая конструкция не защищает от проблем, вызванных конструктивными недостатками самого разъёма.

За последние месяцы уже несколько пользователей сообщали о возгорании адаптеров — сначала на форумах Quasar Zone, затем на Reddit.

Очередной случай произошёл с владельцем видеокарты MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC, использовавшим блок питания Corsair RM1000i мощностью 1000 Вт. Его адаптер также расплавился, а графический ускоритель вышел из строя.

Примечательно, что в одном из предыдущих инцидентов фигурировал тот же блок питания Corsair, что может указывать на системную проблему совместимости или перегрузку разъёмов.