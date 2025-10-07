Вышел первый трейлер Broken Sword: The Smoking Mirror – Reforged

Первый трейлер Broken Sword: The Smoking Mirror – Reforged
Revolution Software представила Broken Sword: The Smoking Mirror — Reforged. Ремастер высадится на PC, PS5, Xbox и Switch в начале 2026 года.
Оригинал, Broken Sword 2: The Smoking Mirror, увидел свет в 1997 году. Ремастер второй части получил приставку Reforged, как и недавнее переиздание первой части — Broken Sword: Shadow of the Templars — Reforged, которое удостоилось 90 из 100 баллов от Riot Pixels.
В сиквеле Нико Коллар и Джордж Стоббарт переместятся из Европы в Центральную Америку. Revolution Software улучшит графику (до 4K), звуковую дорожку, добавит современную схему управления и позволит переключаться между «старой» и «новой» картинкой на лету.