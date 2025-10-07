Грядущий патч в Valorant может изменить почти всех агентов

Турецкий инсайдер valohabercisi сообщил, что Riot Games готовит крупнейшее обновление баланса агентов за всё время существования VALORANT. По его словам, изменения затронут практически всех персонажей и «никто не останется в безопасности».

Инсайдер уточнил, что подобные корректировки традиционно происходят после VALORANT Champions, однако в этот раз речь идёт о более фундаментальных изменениях, которые могут затронуть саму основу игрового баланса.

Первоначально автор призывал относиться к информации с осторожностью, но позднее добавил, что «похоже, это уже не просто слух».

В ночь с 7 на 8 октября состоится релиз 28-го агента по имени Veto, которого представили на турнире. В этом же патче внесут несколько изменений на карте Abyss. Агент Harbor также получит реворк.