Автор God of War и Twisted Metal поддержал Xbox Game Pass

Создатель God of War и Twisted Metal Дэвид Джаффе высказался в поддержку Xbox Game Pass, даже после недавнего повышения цен.

В новом видео на своём YouTube-канале он заявил, что сервис по-прежнему остаётся «выгодным предложением» для игроков, которые часто пробуют новые игры.

По словам Джаффе, рост стоимости Game Pass Ultimate с $20 до $30 в месяц — «внушительное подорожание», но он не собирается отказываться от подписки.

Разработчик отметил, что за год на отдельные игры он потратил бы около $700, тогда как Game Pass обходится в $360 и при этом предлагает десятки тайтлов.

Он подчеркнул, что не придаёт значения «владению» играми, так как редко возвращается к пройденным проектам.

Для тех, кто постоянно пробует новинки, Game Pass остаётся «потрясающе выгодным вариантом», считает Джаффе, добавив, что ему «всё ещё интересно следить, какие игры добавляют каждый месяц».