В Telegram теперь можно бесплатно играть в легендарную Dune II

В мессенджере Telegram стал доступен полноценный порт классической стратегии Dune II, разработанный на базе открытого движка OpenDune. Об этом сообщил канал «Пятьдесят Четвертый», автор которого реализовал данный проект.

© кадр из игры

Ранее движок OpenDune был адаптирован под мобильные платформы и получил более миллиона загрузок в Google Play. Теперь авторы проекта доработали его под Telegram, обеспечив удобное управление и кроссплатформенный доступ.

Среди ключевых особенностей порта отмечают моментальную загрузку, оптимизированное сенсорное управление, поддержку русского, английского и французского языков, полноэкранный режим для ПК, исправления багов оригинала и возможность облачного сохранения, доступную для подписчиков dos.zone.

Dune II: The Building of a Dynasty — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени по мотивам романа «Дюна» Фрэнка Герберта, разработанная компанией Westwood Studios и выпущенная в декабре 1992 года. Dune II является одной из первых игр данного жанра, оказав существенное влияние на его развитие в целом. Игра выходила для MS-DOS, Amiga, Sega Mega Drive и RISC OS.

