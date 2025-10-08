В Telegram теперь можно бесплатно играть в легендарную Dune II

В мессенджере Telegram стал доступен полноценный порт классической стратегии Dune II, разработанный на базе открытого движка OpenDune. Об этом сообщил канал «Пятьдесят Четвертый», автор которого реализовал данный проект.
Ранее движок OpenDune был адаптирован под мобильные платформы и получил более миллиона загрузок в Google Play. Теперь авторы проекта доработали его под Telegram, обеспечив удобное управление и кроссплатформенный доступ.
Среди ключевых особенностей порта отмечают моментальную загрузку, оптимизированное сенсорное управление, поддержку русского, английского и французского языков, полноэкранный режим для ПК, исправления багов оригинала и возможность облачного сохранения, доступную для подписчиков dos.zone.
Dune II: The Building of a Dynasty — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени по мотивам романа «Дюна» Фрэнка Герберта, разработанная компанией Westwood Studios и выпущенная в декабре 1992 года. Dune II является одной из первых игр данного жанра, оказав существенное влияние на его развитие в целом. Игра выходила для MS-DOS, Amiga, Sega Mega Drive и RISC OS.
