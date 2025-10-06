AMD начала борьбу с NVIDIA: компания строит фундамент для нейросетей на $50 млрд

Компания AMD объявила о сотрудничестве с OpenAI — создателями популярного чат-бота ChatGPT и генератора видео Sora. Организации договорились о сотрудничестве и производстве чипов для тренировки нейросетей на сумму в $ 50 млрд.

Главным участником сделки стал графический чип MI450, который будет использоваться для работы и дальнейшего развития ChatGPT, Sora и других нейросетей от OpenAI. Видеоускорители начнут работу уже во второй половине 2026 года.

Создатель OpenAI Сэм Альтман отметил, что соглашение выгодно обеим сторонам, а также для общего развития нейросетей.

Это партнёрство — важный шаг в наращивании вычислительных мощностей, необходимых для полной реализации потенциала ИИ. Лидерство AMD в области высокопроизводительных чипов позволит нам ускорить прогресс и быстрее донести преимущества передового искусственного интеллекта до всех жителей планеты.

Интересно, что совсем недавно OpenAI заключила схожее соглашение с компанией NVIDIA, на чьих видеокартах последние годы и работают самые популярные нейросети в мире.