ROG Xbox Ally X оценили в России в 153 300 рублей

В России стартовали продажи портативных игровых консолей ROG Ally, созданных компанией Asus в партнерстве с Microsoft. Однако цены на устройства оказались значительно завышенными по сравнению с стоимостью новинок в США. Об этом сообщает iXBT Games, ссылаясь на данные магазина Rog-store, который называет себя «официальным магазином Republic of gamers (ROG)».

В Rog-store покупателям предложены две конфигурации гибридного устройства. Базовая модель ROG Ally оценена в 143 300 рублей, тогда как более мощная версия ROG Ally X доступна за 153 300 рублей.

Сравнение с американским рынком показывает существенную разницу в ценообразовании. Рекомендованные розничные цены в США составляют $599 за младшую версию и $999 за флагман без учета местных налогов. По текущему курсу, российские цены эквивалентны примерно $1727 и $1848 соответственно, уже включая 20% НДС.

Даже после вычета налога, стоимость остается значительно выше американской: базовая модель без НДС тянет на 114 640 рублей (около $1382), а старшая — на 122 640 рублей (около $1478). Таким образом, наценка дистрибьютора в РФ достигает минимум $479 для флагмана и $783 для базовой версии, то есть она почти двукратная.

Флагманская ROG Ally X оснащена новейшим чипом AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем объемом 1 ТБ и батареей на 80 Втч. Младшая ROG Ally получила процессор AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ ОЗУ, накопитель на 512 ГБ и аккумулятор 65 Втч.

