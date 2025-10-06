Тест Ninkear M8: почти игровой мини-ПК с потенциалом

Если в настольных компьютерах быстрая встроенная графика популярностью не пользуется (потому что проще какую-нибудь Невидию б/ушную купить, всё равно слот PCIe пустует), то в мини-ПК, которые представляют собой практически ноутбуки с другой компоновкой и без экрана/клавиатуры/аккумулятора, эта концепция — самый сок. Потому что вы даже на старом Xeon с тяп-ляп распаянной на коленке китайской матплатой вряд ли соберёте толковый настольник за 40-45 тысяч рублей. А вот неттопы по такой цене уже приятные и укомплектованные. Но всё-таки не в полной мере игровые. Об этом сегодня и поговорим.

© Ferra.ru

Внешний вид

Ninkear M8 — это компактный мини-ПК, который легко поместится на любом столе или даже за монитором, не занимая лишнего места. Дизайн устройства лаконичный и современный: корпус выполнен из прочного пластика с матовым покрытием, что делает его устойчивым к царапинам и отпечаткам пальцев.

Размеры этой стильной «коробочки» составляют 130х128х52 мм, а вес — всего около 500 граммов.

© Ferra.ru

Внешне M8 напоминает миниатюрную игровую консоль или Mac mini. Никаких LED-подсветок подсветок или типа игровых узоров нет — дизайн минималистичный. То, что перед нами мини-ПК не от Apple, выдают разве что впуклые линии на верхней крышке, окрашенные в ярко-оранжевый цвет клавиша включения девайса и буква на логотипе.

Теперь о разъёмах. Спереди — два разъёма USB Type-A 3.2 Gen2, USB Type-C 3.2 Gen2 (причем он полноценный и поддерживает питание), разъём для микрофона и наушников, кнопка питания и скрытая кнопка сброса.

© Ferra.ru

А вот на задней панели расположены следующие разъёмы: DC для питания девайса, за вывод изображения с неттопа отвечают один HDMI-порт 2.1 и DisplayPort 1.4. Для передачи информации данных аж два LAN порта (со скоростью до 2.5 гигабит в секунду каждый), один USB Type-A 3.2 Gen 2 и один более медленный USB Type-A 2.0 для каких-нибудь флешек с лёгкими файлами или клавиатуры/мыши.

Из беспроводной связи «на борту» у Ninkear M8 имеются Wi-Fi 6 (MediaTek MT7922, в теории и гигабит по воздуху выжмет без труда, а максимально поддерживает до 2.4 Гбит/с связь с роутером, ну то есть фактически и 1.8 Гбит/с в прямой видимости выжать может в идеале) и Bluetooth 5.2.

© Ferra.ru

Снизу ничего интересного — круговой выступ-подставка, на котором размещена техническая информация, накладка из ткани и отверстия для вентиляции.

© Ferra.ru

Как и во многих других неттопах, зарядник тут в виде DC-адаптера комплектного вместо какого-нибудь GaN с USB-C. Я не знаю, зачем так делают — наверное, у китайцев на складах всё никак не закончатся эти разъёмы и эти зарядники (как в своё время выпускали смартфоны на micro-USB вместо Type-C «до талого»). С другой стороны, в неттопе это не так бесит, как в ноутбуке: здесь один раз блок питания подключил, неттоп поставил — и всё, на годы об этом вопросе забыл

VESA-крепления в комплекте нет (хотя это норма, но в некоторых мини-ПК бывает), а вот HDMI-кабель длиной в 1 метр на месте, это приятно.

Производительность

© Ferra.ru

Сердце Ninkear M8 — процессор AMD Ryzen 7 8745HS на архитектуре Zen 4. Это 8-ядерный чип с 16 потоками и базовой частотой в 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core в идеальных условиях позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц.

Главная его изюминка — довольно мощная интегрированная графика Radeon 780M (по сути, GTX 1050 Ti по производительности, только с процессором в одном корпусе), а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ. Максимальный показатель TDP процессора, в теории — 54 Вт, но... ладно, об этом подробнее поговорим чуть ниже.

© Ferra.ru

Во-первых, интегрированный графон позволяет запускать современные игры трёхлетней давности на средних настройках — например, ~~Fifa~~ EA Sports FC 25 на средних настройках в 1080p, Cyberpunk 2077 в 1080p при 30-40 FPS, или более лёгкие тайтлы вроде Valorant на 60+ FPS. Поиграть в Counter-Strike 2, или Мир Танков на средних настройках при 70-90 fps получится без особых проблем. Потянет неттоп и всякие нетребовательные стратегии вроде «Цивилизации», и Forza Horizon 5 на средних в 1080p при 60-70 кадрах в секунду. Неплохо вполне себе.

Но, понятное дело, что в Oblivion Remasteres, Stalker 2, Indiana Jones с RTX, Kingdom Come Deliverance II или Battlefield 6 эта графика не вывезет. Короче, это ещё не производительность дешёвого игрового ноутбука с RTX 3050, но при этом гораздо бодрее любой другой встроенной графики не только в ноутах, но и в большинстве настольных процессоров (кроме каких-нибудь Ryzen с индексом G, которые никто не покупает из-за урезанных до 8 линий слотов под дискретную видеокарту на будущее, если вы такой процессор поставите с настольный комп).

© Ferra.ru

А теперь нюансики. Давайте начнём с хорошего:

SSD нормальный. Хоть и нонейм, хоть и PCIe 3.0, зато терабайтный и в целом ворочается достойно (вроде как это переименованный Fanxiang на контроллере Maxio MAP1202A, что довольно неплохо), как для комплектного накопителя. Это вам не Goldenfir какой-нибудь с Алика, туда-сюда качество хотя бы наличествует.

© Ferra.ru

Ворочается всё, субъективно, с нормальной скоростью — на уровне тех же ноутбуков за 50-60 тысяч рублей. В винде — примерно как с Core i5-12400F или с Ryzen 7 5700X, в играх — вроде бы тоже норм, но...

Неттоп очень тихий, после настольных компьютеров и ноутбуков будет казаться вам практически бесшумным даже под нагрузкой. Ночью работать за ним очень комфортно.

Вот вам фотки внутренностей мини-ПК (мы как всегда лентяи, поэтому фотки взяты у ребят из iXBT, поклон и респект им):

© IXBT

© IXBT

А теперь к минусам:

Оперативная память тут с частотой 4800 МГц. С одной стороны, казалось бы «да и фиг с ней — зато здесь 32 гига ОЗУ сразу!». И я согласен — фиг бы с ней, если вы берёте этот мини-ПК не для игр. А для игр оперативная память архиважна, потому что она же и видеопамять (для не понимающих — если в RTX 4060 8 ГБ своей личной видеопамяти, то встройке приходится «откусывать» эту память у оперативки мини-компьютера/ноутбука, и недостаточно быстрая ОЗУ роняет быстродействие очень значительно).

В принципе, даже так нетбук тянет игры неплохо, но если бы тут была DDR5-5600, а не DDR5-4800, производительность в играх была бы на 15-20% выше. Это я так, придираюсь — не всё так плохо, просто и не максимально хорошо. Поэтому многие и предпочитают покупать мини-компьютеры без оперативки и SSD, чтобы сразу прикупить хорошие варианты вместо «каких-нибудь с завода, которые производитель нашёл в оптовых закупках недорого».

Гораздо более существенно то, что, хоть неттоп и тихий, но взамен очень нагревается процессор, до 95-97 градусов под нагрузкой. И роняет быстродействие со стандартных 45 Вт до 24 Вт. Потому что комплектная термопаста паршивая (с какой-нибудь MX-6 можно снять с процессора градусов 7 без проблем). Ну и охлаждения тут впритык.

Вот после замены термопасты (важно) и замены оперативной памяти на DDR5-5600 неттоп Ninkear M8 поедет на все деньги. Но да, выглядит как это как намазывание Мовилем и протягивание гаек на Жигулях после покупки. Можно вообще ничего из этого не делать, если играете редко или в старые игры, но желательно бы.

Конкуренты

В России Ninkear M8 в конфигурации из обзора продаётся по цене в районе 38-40 тысяч рублей на онлайн маркетплейсах. За эти деньги конкурентов хватает — рассмотрим аналоги с похожими характеристиками и ценой от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от акций, курса доллара и т.д.

Ninkear M8 Beelink SER8 Junibox Office Station Процессор AMD Ryzen 7 8745HS, 8 ядер, 16 потоков, 3.8 ГГц (в турбо-режиме до 4.9 ГГц) AMD Ryzen 7 8745HS, 8 ядер, 16 потоков, 3.8 ГГц (в турбо-режиме до 4.9 ГГц) Intel Core i5-12450H, 8 ядер, 12 потоков, 2.0 ГГц (в турбо-режиме до 4.4 ГГц) Встроенная графика AMD Radeon 780M AMD Radeon 780M Intel UHD Graphics Оперативная память 32 Гбайт, DDR5-4800 (Kingbank), с возможностью апгрейда до 64 Гб (2х32 Гб) 32 Гбайт, DDR5-5600 (Crucial), с возможностью апгрейда до 64 Гб (2х32 Гб) 32 Гбайт, DDR4-3200, с возможностью апгрейда до 64 Гб (2х32 Гб) Накопитель SSD (обезличенный Fanxiang S500 Pro), 1 ТБ, M.2 2280, NVMe, PCIe 3.0x4, SSD (Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8), 1 ТБ, M.2 2280, NVMe, PCIe 4.0x4 SSD (Rayson RS1D0TSSD710), 1 ТБ, M.2 2280, NVMe, PCIe 4.0x4 Порты и разъёмы 3x USB Type-A 3.2 Gen2, USB Type A 2.0, USB Type-C Gen2, 3.5-мм разъем для подключения наушников, DC IN, 2x LAN, HDMI, DisplayPort 2x USB Type-A 3.2 Gen2, USB Type A 2.0, 2x USB Type-C Gen2, 3.5-мм разъем для подключения наушников, DC IN, LAN, HDMI, DisplayPort 4x USB Type-A 3.0, USB Type-C Gen2, 3.5-мм разъем для подключения наушников, DC IN, LAN, 2x HDMI Операционная система Windows 11 Pro Windows 11 Home Windows 11 Pro Сеть Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 (Intel AX200), 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 Питание Адаптер питания на 120 Вт с разъёмом DC IN, длина 1.8 м Адаптер питания на 100 Вт с разъёмом DC IN Адаптер питания на 100 Вт с разъёмом DC IN Габариты 130х128х52 мм 135х135х44.7 мм 125х138х44 мм Масса 510 грамм 776 грамм 600 грамм Цена от 42000 рублей на маркетплейсах от 48000 рублей на маркетплейсах от 40000 рублей на маркетплейсах

Beelink SER8

© Beelink

Сначала Beelink SER8: на идентичном Ryzen 7 8745HS, с конфигурацией памяти 32/1 ТБ. Он продаётся на Озоне прямо сейчас примерно за 47 000 рублей, что почти на десять тысяч рублей дороже, чем Ninkear. Здесь уже полностью алюминиевый корпус (причём ещё больше «косящий» под Mac mini) и больше портов USB.

Из существенных плюсов — у Beelink лучше охлаждение. Если Ninkear в стресс-тесте разогревается до 92-97 градусов (в основном до 95), то SER8 укладывается в 80 градусов температуры при максимальных нагрузках. Правда, шум тоже бешеный стоит при таком режиме работы.

С другой стороны, и процессор при этом кочегарит стабильные 55 Вт, тогда как Ninkear даже в умеренных нагрузках свыше 40 Вт не выжимает.

И оперативка здесь сразу из коробки максимально толковая — сразу Crucial, сразу 5600 МГц, все показатели в норме. И SSD сразу PCIe 4.0.

Короче говоря, 10 тысяч рублей разницы — это 10 тысяч рублей разницы, зато здесь сразу всё сделано по уму, никакой возни с продаже оперативной памяти, заменой термопасты и ковырянием в BIOS в попытке увеличить TDP здесь не требуется. И если вы все эти манипуляции проделывать не хотите, а игры на неттопе для вас важны (если не важны, то не переплачивайте и берите что-нибудь на Core i3-1215U для интернета или на Ryzen 6800U/Core i5-12450H для интенсивной работы), то проще взять такой вариант сразу.

Junibox Office Station

© Junibox

Вот, кстати, альтернатива, если вам ВООБЩЕ не нужны игры на мини-компьютере, а быстрая работа уже нужна. Есть вариант с Junibox Office Station, который в варианте с 32 ГБ ОЗУ и 1000 ГБ на SSD продаётся на всё том же Ozon Global за 40 тысячи рублей. И есть вариант за 32 тысячи с 16/512 ГБ.

Процессор — Intel Core i5-12450H (8 ядер, 12 потоков, до 4.4 ГГц, TDP 35-45 Вт) с графикой Intel UHD Graphics. Процессор не разогревается свыше 70 градусов под высокой нагрузкой, оперативная память совсем дешманская — DDR4-3200, но если в игры не гонять, то практически без разницы. SSD NVMe PCIe 3.0.

Из приятного есть VESA-крепление (а значит его сразу можно повесить за монитор) и лицензионная Windows 11 Pro «из коробки». Чтобы браузеры крутить, большие документы в Microsoft Office открывать, иногда jpeg-фотки фотошопить — нормально, вполне вариант.

Выводы

© Ferra.ru

Блин, ну как вам сказать... получается компьютер-«заготовка», компьютер-«саженец», который нужно «дорабатывать напильником» до полностью работоспособного состояния.

Да, тихий. Да, достаточно быстрый, чтобы не обламываться в работе в Windows. Да, даже из коробки какие-то игры сносно тянет.

Но очень нагревается, из-за чего процессор теряет производительность, а комплектная оперативная память на 15-20% сковывает быстродействие хорошей так-то встроенной графики. То есть, для работы пойдёт, а для игр желательно эти две плашки DDR5-4800 нужно продавать и покупать нормальные DDR5-5600, чтобы игры работали так, как задумано (лол, лозунг Нвидии) на встроенной графике Radeon 780M изначально. И термопасту менять. Короче, возня предстоит вам с этой моделью, но отчасти, наверное, поэтому она и дешевле на 10+ тысяч рублей, чем конкуренты с аналогичным быстродействием.

Это как покупка в настольный компьютер распаянной RTX 3070m или RTX 4080m — прикольно и по-своему выгодно, но всем подряд вряд ли такое стоит рекомендовать.

Правда, 3070m «из коробки» сразу не станет работать вообще без «танцев с бубнами» (или, как говорит новое поколение — «пердолинга»), а Ninkear M8 — будет. Просто не на весь свой потенциал.

Итого: если вам нужен игровой мини-ПК, при этом вы сможете заменить самостоятельно термопасту, увеличить в BIOS TDP процессора (ну, попробовать) и продать/купить новую оперативную память — берите. Если не сможете — доплачивайте 10 тысяч рублей за модели конкурентов, в которых уже всё сразу сделано «из кробки». А если вам игры на неттопе не нужны, но нужен мощный процессор для работы, берите мини-компьютеры на процессоре Core i5-12450H — дешевле будет, а разницы в процессорной производительности, если сравниваем с просаживающимся из-за перегрева с 45 до 24 Вт Райзеном с мощной встройкой, в рабочих задачах между этим Интелом и 8745HS не будет.

Добавлено: Ninkear отреагировали на обзор и пишут, что в новых ревизиях Ninkear M8 охлаждение доработали и BIOS обновили, чтобы неттоп работал быстрее и не был склонен к перегреву. Новый BIOS уже можно скачать на сайте бренда.