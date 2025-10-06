В США Xbox Series X и S начали продавать в 2 раза дешевле рекомендованных цен

Американские ритейлеры Costco и Sam’s Club начали массово распродавать консоли Xbox Series X и Series S по беспрецедентно низким ценам. Согласно сообщениям пользователей, в некоторых магазинах Series S предлагается всего за $179, а Series X — за $279.

Для сравнения, после последнего повышения цен рекомендованная стоимость составляет $399,99 за Series S и $599,99 за Series X (1 ТБ). Таким образом, скидки достигают 60–70 % от розничной цены.

По данным издания CheapAssGamer, предложение доступно только членам клуба Sam’s Club и может различаться по регионам.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от Microsoft, источники внутри Costco ранее подтвердили, что снятие Xbox с продажи — это «бизнес-решение», и компания сосредоточится на Nintendo Switch 2 и PlayStation 5.

Массовая распродажа совпала с волной недовольства после подорожания Game Pass Ultimate до $30 в месяц и усилила слухи о возможном сворачивании консольного направления Xbox.