Xbox Series X и S станут последними консолями Microsoft

Инсайдер SneakersSO сообщил, что Microsoft может отказаться от выпуска следующего поколения Xbox.

По его данным, проект Xbox Next из конкретного плана превратился в неопределённую инициативу — руководство компании больше не уверено, стоит ли выпускать новую консоль.

По информации источника, новая Xbox должна была выйти в 2026 году, однако Microsoft пока не предпринимает шагов для подготовки к релизу. Внутри компании всё чаще обсуждается сценарий, при котором Xbox сосредоточится на издательской деятельности и облачных сервисах, а не на выпуске собственных устройств.

Инсайдер утверждает, что Microsoft намерена развивать экосистему Xbox через Game Pass, облачный гейминг и популярные франшизы — Call of Duty, Minecraft, Forza Horizon, Candy Crush и World of Warcraft.

Не исключено, что производство будущей консоли, если она всё же появится, передадут стороннему OEM-партнёру, например Asus, участвовавшей в создании портативной ROG Xbox Ally.

Журналист The Verge Том Уоррен подтвердил, что SneakersSO действительно располагает достоверной информацией о внутренних процессах Microsoft.