Ryzen 7 9800X3D возглавил топ-5 лучших процессоров 2025 года

Издание Tom’s Hardware опубликовало свежий рейтинг лучших процессоров для игровых ПК в 2025 году.

Лидером вновь стал AMD Ryzen 7 9800X3D, который эксперты назвали «абсолютным королем гейминга».

Благодаря технологии 3D V-Cache этот процессор обеспечивает рекордную производительность при низком энергопотреблении и скромных требованиях к охлаждению.

В качестве альтернативы названы Ryzen 7 9700X и Intel Core i7-14700K.

Второе место занял Ryzen 5 9600X — шестиядерный чип на архитектуре Zen 5, отличающийся лучшим соотношением цены и мощности. Его прямой конкурент — Intel Core i5-14600K.

На третьей строчке расположился Ryzen 9 9950X3D — 16-ядерный флагман без компромиссов, подходящий не только для игр, но и для стримеров и контент-мейкеров.

В бюджетном сегменте лидирует Intel Core i5-12400F, а замыкает пятерку Ryzen 5 8600G — оптимальное решение для сборок без отдельной видеокарты.