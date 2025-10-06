В Сеть слили подробности о 12 процессорах Intel Panther Lake

В сети появились новые данные о линейке Intel Panther Lake, согласно которым компания готовит 12 процессоров — от Core Ultra 3 до Core Ultra 9 X.

Четыре модели войдут в серию Core Ultra X, еще четыре — в обычную линейку Core Ultra, а оставшиеся — в энергоэффективную U-серию.

Флагманом станет Core Ultra 9 X388H, сочетающий 4 производительных ядра Cougar Cove, 8 энергоэффективных Darkmont и 4 дополнительные LP-E ядра Skymont.

Его интегрированная графика будет включать 12 ядер Xe3 — такой же GPU получат и модели Core Ultra 7 X368H/X358H. Более доступный Core Ultra 5 X338H ограничится 10 GPU-ядрами.

Обычные версии, включая Core Ultra 9 375H и Core Ultra 7 355H, сохранят те же CPU-конфигурации, но получат лишь 4 графических ядра Xe3, как и U-модели (Core Ultra 3 320U – Core Ultra 7 360U).

Серия Panther Lake заменит текущие Lunar Lake и Arrow Lake, предлагая улучшенную энергоэффективность и более мощную интегрированную графику. Официальный анонс ожидается в ближайшее время.